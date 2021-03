Il 21 marzo il passaggio “ravvicinato” dell’asteroide di primavera

Nessun pericolo per il passaggio “ravvicinato” di 2001 FO32, un asteroide di grandi dimensioni scoperto nel 2001. La roccia spaziale transiterà vicino alla Terra il prossimo 21 marzo, ma non sarà visibile ad occhio nudo.

Sebbene la distanza non sia molta in termini astronomici, il suo flyby avverrà a circa 2 milioni di chilometri dal nostro pianeta. Per confronto, la Luna dista in media 384mila km dalla Terra. Il passaggio dell’asteroide, dunque, sarà più che sicuro.

Come spiega la NASA, durante il suo approccio 2001 FO32 passerà a circa 124.000 km/h, una velocità maggiore rispetto a quella di molti asteroidi che incontrano la Terra.

Con un imponente diametro di 1,7 km, l’asteroide 2001 FO32 è classificato dalla NASA come “potenzialmente pericoloso”.

Asteroidi potenzialmente pericolosi

Vengono raggruppati in PHAs (Potentially Hazardous Asteroids) tutti quegli asteroidi di grandi dimensioni (più larghi di 150 metri), catalogati sulla base di parametri che misurano la potenziale minaccia della loro orbita. In particolare, tutti gli asteroidi con una distanza di intersezione dell’orbita minima di 7,479,893 km o meno sono considerati PHA.

Si parla in termini astronomici, dove distanze come queste vengono considerate relativamente “piccole”. Ma si tratta comunque di milioni di km.

Tuttavia, i parametri orbitali dell’asteroide 2001 FO32 sono ben noti e non rappresenta un pericolo per il nostro pianeta.

Ad oggi, sono 2.044 gli asteroidi classificati come PHA (circa il 9% della popolazione totale di quelli vicini alla Terra).