Gioca a basket senza un braccio: il talento di Enmanuel Hansel fa il giro del mondo

Ha fatto il giro del mondo la storia di Enmanuel Hansel, il talentuoso cestista di 17 anni diventato uno dei più promettenti giocatori di basket negli USA.

Enmanuel ha perso il braccio sinistro in un incidente quando aveva 6 anni, ma questo non gli ha impedito di coltivare la sua passione, quella per la pallacanestro. Oggi gioca nella squadra del suo liceo, la Life Christian Academy di Kissimmee, in Florida, e si è fatto conoscere in tutto il mondo grazie al suo sorprendente talento.