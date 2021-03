Che differenza c’è tra hashish e cannabis e che effetti hanno?…

Ciao,

mi spiegate la differenza tra hashish e cannabis e a che cosa possono portare?

Anonimo

Caro Anonimo,

con il termine cannabis si comprendono tutte le sostanze psicoattive che si ottengono dalla pianta Cannabis sativa. Hashish, marijuana sono le principali sostanze ricavate dalle foglie, dalle infiorescenze femminili e dalla resina della pianta. Tali sostanze agiscono sul sistema nervoso centrale attraverso il Tetraidrocannabinolo THC in esse contenute, con i recettori endocannabinoidi, presenti nel nostro organismo.

Il THC interferisce nell’equilibrio chimico tra recettori ed endocannabinoidi creando squilibri nel funzionamento corporeo e cerebrale. Tra gli effetti immediati possono riscontrarsi sensazioni di benessere e rilassamento ed alterazione della percezione. La loro assunzione inoltre può produrre stati di euforia, letargia, tachicardia ma anche diminuzione della concentrazione, dell’attenzione e sensazioni di ansia.

Come tutte le sostanze psicotrope possono creare dipendenza e potrebbero esserci inoltre fenomeni legati all’astinenza quali irritabilità, insonnia, irrequietezza. Esistono anche effetti a lungo termine come diminuzione delle capacità mnemoniche e di apprendimento, rischio di isolamento sociale, rischio di contrarre malattie respiratorie.

Gli effetti possono essere molto soggettivi e dipendere dalla personalità di che ne fa uso, dalla modalità e quantità di consumo.

Speriamo di essereti stati d’aiuto.

Un caro saluto