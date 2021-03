Mtv Cribs Italia: le case delle celebrities non hanno più segreti

ROMA – Arriva il 17 marzo in prima tv su MTV ‘Cribs Italia’, il programma che porterà gli spettatori nelle dimore delle celebrities di casa nostra. La casa rappresenta sempre di più l’identità e la personalità di ognuno di noi. Per questo MTV Cribs Italia è pronto, non solo ad entrare nelle case delle celebrità, ma anche a scoprire qualcosa in più della loro identità, delle scelte personali e – in fondo – anche della loro architettura interna.

Ogni settimana andrà in onda un doppio episodio per un totale di 16 puntate della versione italiana. Si parte mercoledì 17 marzo alle 21.10 (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV) con il produttore discografico Charlie Charles, ritenuto tra i principali esponenti della scena hip hop e trap italiana. Ad affiancarlo nella puntata anche un suo amico e collega: Sfera Ebbasta. A seguire sarà la volta dell’influencer Luca Vezil.

A Mtv Cribs Italia anche i protagonisti del calcio

Mercoledì 24 marzo ci si tufferà nel mondo del calcio con il centrocampista della Lazio, Luis Alberto. Ma non solo, andrà in onda anche la puntata con la Defhouse, la casa abitata da otto giovanissimi TikTokkers, sul modello delle collab house americane. Mercoledì 31 marzo MTV Cribs Italia proseguirà con uno dei volti più amati di MTV: la regina del twerking Elettra Lamborghini, lanciata da MTV e protagonista di molti show del brand, mentre nel secondo episodio si entrerà nella casa di una coppia innamoratissima, nata sotto i riflettori: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.