Roma, docente liceo Enriques: “Dad accresce disuguaglianze”

Con queste parole Giuseppe Malafronte, docente del liceo ‘Enriques’ di Ostia, commenta la nuova chiusura delle scuole del Lazio, entrato oggi in zona rossa.

“Anche gli e le adolescenti con cui lavoro, pur avendo una maggiore autonomia degli studenti e studentesse delle elementari e medie, da casa sono meno partecipativi– continua Malafronte- restando per lo più a casa da soli mentre i genitori sono a lavoro, avranno tanti modi per distrarsi. In questo contesto non potranno che acuirsi i dislivelli: chi ha sempre seguito, continuerà a farlo anche in questa situazione, ma chi, invece, aveva delle difficoltà che solo l’ambiente-scuola riusciva a mitigare e a coinvolgere in una dinamica di gruppo, resterà inevitabilmente indietro”.