Tg Diregiovani – Edizione del 15 marzo

Grammy 2021, Beyoncé da record con 28 premi

Beyoncé è la regina dei Grammy Award. La popstar è entrata nella storia dopo aver conquistato il suo 28esimo premio alla 63esima edizione degli ‘Oscar della musica’, superando il primato detenuto dalla violinista Alison Krauss di 27 vittorie. Nel corso della serata, andata in scena domenica 14 marzo allo Staples Center di Los Angeles, il riconoscimento principale se lo è aggiudicato Billie Eilish con il singolo ‘Everything I Wanted’, premiato come ‘Record of the Year’. Soddisfazioni anche per Taylor Swift che con ‘Folklore’ ha conquistato la vittoria nella categoria ‘Album dell’anno’.

‘Hangry Butterflies’, ‘ guerriere’ sul web contro l’anoressia

In occasione della Giornata nazionale dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, il 15 marzo debutta su RaiPlay e alle 16.05 su Rai3 il documentario ‘Hangry Butterflies – #larinascitadellefarfalle’ di Maruska Albertazzi. Il doc è stato realizzato per raccontare cosa c’è dietro l’hashtag #larinascitadellefarfalle. C’è una community di migliaia di ragazze, o meglio, un gruppo di ‘guerriere’ che, attraverso i propri profili social, sono riuscite a creare una rete vera, fisica, reale a cui aggrapparsi nei momenti più difficili. ‘Hangry Butterflies’ racconta del primo incontro dal vivo di queste ragazze che hanno tra i 14 e i 22 anni e stanno guarendo dal disturbo del comportamento alimentare.

‘In the Heights’, il trailer del musical di Lin-Manuel Miranda

Celebrazione delle origini, della diversità e dell’inclusione. Ma anche esplosioni di colori, strade piene di musica latina e hip-hop, coreografie accattivanti, piccoli sogni che diventano grandi e l’amore. Tutto questo è ‘In the Heights – Sognando a New York’, l’adattamento cinematografico del pluripremiato musical di Broadway del creatore di ‘Hamilton’ Lin-Manuel Miranda, autore di musiche e testi e della sceneggiatura insieme a Quiara Alegría Hudes (anche autrice del libretto del musical). Dietro la macchina da presa, invece, Jon M Chu (regista di Crazy & Rich).

M TV Cribs Italia, le case delle celebrities non hanno più segreti

Il piccolo schermo si prepara per il debutto di MTV ‘Cribs Italia’, il programma che porterà gli spettatori nelle case delle celebrities italiane, un modo per scoprire qualcosa in più della loro identità, delle scelte personali e anche della loro architettura interna. Ogni settimana andrà in onda un doppio episodio per un totale di sedici puntate. Si parte mercoledì 17 marzo alle 21.10 con il produttore discografico Charlie Charles, ritenuto tra i principali esponenti della scena hip hop e trap italiana. Ad affiancarlo nella puntata anche un suo amico e collega, Sfera Ebbasta. A seguire sarà la volta dell’influencer Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni. Tra i protagonisti dei prossimi episodi ci sono il centrocampista della Lazio Luis Alberto ed Elettra Lamborghini.

Amici 20, 7 nuove maglie per il serale

Aka7even, Deddy, Tancredi, Alessandro, Giulia, Tommaso e Martina sono i nuovi allievi della scuola di Amici a conquistare una maglia per il serale. I sette ragazzi si aggiungono a Gaia, Sangiovanni, Enula, Samuele, Rosa e Serena, portando il numero di posti assegnati a tredici. Nel corso della settimana saranno annunciati i nomi degli ultimi partecipanti alla fase finale del talent. L’appuntamento con la prima puntata del Serale di Amici è sabato 20 marzo in prime time su Canale5.