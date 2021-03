Easy Breezy è il nuovo graphic novel di Yi Yang

Roma – La linea BAO 宝 (Tesoro) didedicata alsi arricchisce di un nuovo graphic novel.della giovanesarà in libreria dal prossimo 18 marzo. Fumettista cinese e bolognese d’adozione da qualche anno, Yi Yang è già autrice di Aiuto! scritto a quattro mani con lo sceneggiatorecon cui ha realizzato anche il seguito Aiuto! – Fratelli e poi Welcome to the jungle suTra le sue altre opere ci sono Sasso il pittore, La tasca di mezzanotte e un grande numero di libri illustrati.

Easy Breezy, di cui Yi Yang è autrice unica, è un road movie sui generis, adrenalinico, dalle atmosfere grottesche alla Tarantino e dallo stile ispirato al maestro Taiyō Matsumoto.