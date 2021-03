VIDEO|Crudelia, rilasciate nuove immagini nella notte dei Grammy

ROMA – Dopo il debutto durante i Grammy Awards 2021 di questa notte, The Walt Disney Company ha rilasciato le nuove immagini del lungometraggio Disney live action Crudelia, interpretato dalle vincitrici dell’Academy Award Emma Stone ed Emma Thompson.

È crudele, ama le pellicce ed ha un’ossessione per i cuccioli di dalmata. Lei è Crudelia De Mon. Ad interpretare l’amata villain apparsa per la prima volta nel 1961 nel classico d’animazione Disney La Carica dei 101 è la Stone. La pellicola racconterà le origini di questo enigmatico personaggio, partendo dalla sua adolescenza e mostrando al pubblico una De Mon in veste punk e ribelle, diversa da quella che abbiamo visto nel cartone e nei live action La carica dei 101: Questa volta la magia è vera e La carica dei 102. Il film – diretto dal regista di ‘Tonya’, Craig Gillespie e scritto da Tony McNamara– debutterà a maggio nei cinema italiani.