cmqmartina torna con il singolo “se mi pieghi non mi spezzi”

ROMA -Dopo aver lanciato il suo debut album “Disco”, cmqmartina torna a rilasciare musica annunciando “se mi pieghi non mi spezzi”, il nuovo singolo che riporta sulla scena tra elettronica, dance e songwriting.

Nel brano lo zampino di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

Reduce dalla partecipazione a X Factor 2020 (nell’attesa di tornare vivi o live), la cantautrice è qui per “far ballare di sé” con un brano realizzato in collaborazione con Riccardo Zanotti e Giorgio Pesenti.

“Mi è sempre piaciuto credere- racconta cmqmartina- che le cose che accadono non lo fanno per caso. Che il destino, per quanto le scelte contribuiscano a crearlo, appartiene a tutti da sempre. E ci si può provare, nel tempo, a cercare di fare qualcosa di diverso, di più facile o che piace agli altri, ma la verità è che non puoi sfuggirgli mai. Mia nonna canta sempre ‘La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore’ e ha tanta ragione”.

“se mi pieghi non mi spezzi” è su tutte le piattaforme dal 19 marzo.