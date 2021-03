Rosé delle Blackpink debutta con il suo progetto solista, “R”

ROMA – Per i fan del k-pop le Blackpink sono uno dei gruppi da non lasciar fuori dai propri ascolti. Il loro successo le ha portate nel panorama internazionale facendole collaborare anche con la superstar Lady Gaga in “Sour Candy”, brano contenuto nel disco di Miss Germanotta “Chromatica”. Jennie Kim, Lisa, Jisoo e Rosè sono ormai protagoniste di un fenomeno inarrestabile, che oggi si sgancia anche in un nuovo progetto solista. È su tutte le piattaforme “R”, il primo album di Rosè, fuori su etichetta YG Entertainment/Interscope Records..

Il progetto include due singoli, co-scritti dalla stessa superstar del K-pop, “On the Ground” e “Gone.” Il videoclip del singolo apripista “On The Ground” ha totalizzato oltre 74 milioni di views in pochi giorni solo su YouTube. Il singolo è inoltre stabile alla #11 nella classifica Spotify mondiale.

Rosé è il secondo membro delle Blackpink a pubblicare materiale solista dopo Jennie, che nel 2018 ha rilasciato il singolo “Solo”. “R” arriva qualche mese dopo l’album di debutto delle Blackpink, intitolato “The Album”. Il disco si è piazzato alla #2 nella Billboard 200, il più alto debutto per una girlband in oltre 12 anni.