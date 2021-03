Halsey smonta i cliché della gravidanza e cambia pronomi: ora è lei e loro

ROMA – Ancora una volta Halsey si racconta con sincerità e – dopo essersi dichiarata bisessuale nel 2018– ha aggiornato la bio dei suoi social aggiungendo i pronomi she/they. Parole da utilizzare d’ora in avanti quando ci si riferisce a lei. Un cambio che i fan dell’artista hanno accolto con entusiasmo, ringraziandola per il messaggio espresso indirettamente.

La cantante, incinta del suo primo figlio, ha poi raccontato di aver trovato ancora di più se stessa in questo momento di attesa. “La gravidanza ha accentuato la mia percezione sul tema del genere”, ha spiegato sui social smontando ogni cliché sulla questione. Aspettare un bambino, spiega in poche parole Halsey, non le ha dato “forti sensazioni sulla femminilità”. L’ha semmai fatta sentire ancora più “umana”.

i hope halsey changing their pronouns gives others the confidence to express what also makes them feel comfortable. it’s okay to not fit into the categories society puts you in 💛 pic.twitter.com/mrtSN85PNN

— jessicamariah 🥀 (@_Y0ungG0d_) March 13, 2021