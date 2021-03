Una settimana fa ho praticato la masturbazione con il mio ragazzo...

Cara Rita,

rispetto a quanto dici ci sembra che non vi siano dei rischi per una gravidanza. Se nel primo incontro si trattava di solo liquido pre-eiculatorio non dovrebbero esserci problemi. Tieni presente che il liquido pre-eiaculatorio sembra che non contenga spermatozoi e anche nel caso siano presenti questi sembrano non essere in grado di fecondare. Detto ciò vorremmo porre attenzione sulle le applicazioni per il calcolo del periodo fertile. In commercio ce ne sono alcune abbastanza affidabili, ma non è consigliabile affidarsi ad esse se si vuole evitare una gravidanza. Secondo degli studi su diverse app queste applicazioni non sono molto affidabili per predire con accuratezza il periodo fertile, perché a volte calcolano una finestra troppo ampia a volte troppo corta. Bisogna considerare, infatti, che la cellula uovo rimane vitale per non più di 24 ore dall’ovulazione, mentre lo spermatozoo può sopravvivere anche 5-6 giorni nelle vie genitali femminili. Quindi, i giorni più fertili risultano essere quelli immediatamente prima dell’ovulazione, mentre i successivi risultano infertili. Inoltre il ciclo della donna non è sempre uguale, in generale, può subire delle oscillazioni dovute a fattori esterni, come periodi di stress, cambiamenti nell’alimentazione, negli stili di vita o infine a sbalzi ormonali che purtroppo spesso non rientrano nelle variabili di queste applicazioni. Quello che vorremmo suggerirti è quindi di utilizzare un metodo contraccettivo più efficace, in questo modo potrai evitare rischi inutili e vivere con maggiore serenità i tuoi rapporti intimi.

Un caro saluto!