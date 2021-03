Diego, il giovane Alfiere della Repubblica che sogna di fare l’alpinista | VIDEO

GENOVA – Sogna di diventare un alpinista, ha già una colonna sonora preparata dai suoi ‘fan’ (“Sui monti senza te non si va”) e uno slogan che suona così: ‘Mi chiamo Diego e scalo la montagna’. Lui è Diego Barbieri, 14enne di Ceranesi (Genova) che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato Alfiere della Repubblica. I suoi fan, invece, sono i suoi compagni della scuola secondaria di primo grado ‘Alice Noli’ di Campomorone che oggi l’hanno accompagnato a Genova a ritirare la bandiera della Liguria dalle mani del governatore Giovanni Toti.

“Nonostante le difficoltà motorie- si legge nella motivazione del Quirinale- e un grave deficit visivo, causati da un grave incidente subito all’età di otto anni, Diego è diventato un esempio di riscatto e di forza morale. Grazie a un percorso di educazione alla montagna, fatto non solo di lezioni teoriche ma soprattutto di escursioni e viaggi di istruzione su e giù per i monti dell’Appennino e delle Alpi liguri, Diego si è affermato come punto di riferimento per gli amici e i compagni di scuola. La qualità della sua presenza, la sua determinazione nell’affrontare e sopportare la fatica hanno migliorato tutta la comunità scolastica, coinvolgendola nel Progetto montagna. Per citare un giornalista che lo ha conosciuto, Diego dona a chi lo incontra ‘una forza gigantesca’ tanto che il suo motto ‘Io sono Diego e scalo la montagna’ è divenuto ormai uno slogan che va persino oltre l’amore per le passeggiate e per la natura, e che sollecita l’impegno per il bene comune, per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita della comunità”.