Vorrei cambiare sesso ma non so in Italia se è legale e come fare…

salve, vorrei iniziare il percorso per il cambio di sesso ma non so in Italia dove poter andare e se è legale. Mi potete aiutare?

Anonimo

Caro Anonimo,

devi sapere che in Italia il percorso per il cambio di sesso è legale ed è regolamentato dalla legge 164/1983. La Legge 164 prevede che la persona che intende cambiare sesso e genere può presentare un’istanza al Tribunale della zona di residenza. Una volta stabilita la competenza, attraverso un proprio legale di fiducia la persona può presentare domanda al fine di richiedere l’eventuale autorizzazione all’intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali e contestualmente la rettificazione del nome e del sesso anagrafico. La domanda al Tribunale dovrà essere corredata di alcuni documenti tra cui una documentazione medica e psicodiagnostica che attestino il percorso di affermazione di genere e la volontà irreversibile di cambiare il proprio sesso anagrafico ed eventualmente sottoporsi ad operazione chirurgica. La persona che intende intraprendere un percorso di affermazione di genere deve quindi rivolgersi a centri specializzati, in cui una equipe multidisciplinare composta da psicologi, psichiatri, endocrinologi e chirurghi possano appurare l’effettiva consapevolezza circa il desiderio di intraprendere il percorso di cambio di genere e la conoscenza di limiti e benefici per ogni tipo di scelta. Non sappiamo da dove ci scrivi, ma su tutto il territorio italiano esistono diverse strutture specializzate che si occupano di seguire le persone che intendono compiere il cambio di sesso; si tratta di Ospedali, Asl, Associazioni o Centri convenzionati.

Il tema che ci porti riguarda una scelta di vita delicata e importante, se vuoi puoi dirci qualcosa in più di te, dirci come stai e proveremo a darti qualche informazione aggiuntiva.

Un caro saluto!