Regali per la Festa del Papà: 5 idee fai da te

A volte il regalo perfetto non deve per forza venire dal portafoglio…

Per questo, in occasione della Festa del Papà, vi proponiamo 5 idee regalo fai da te per far felici tutti i papà del mondo!

1. COLAZIONE A LETTO/PRANZO/CENA

Cosa c’è di meglio che sorprendere il nostro papà con una colazione preparata da noi?

E magari potremo portargliela anche a letto. Potete anche dedicarvi in queste giornate di noia a trovare un menù da cucinare con le vostre manine, o per pranzo o per cena. Liberate la fantasia!

2. UNA LETTERA

A volte non riusciamo a esprimere a parole quello che proviamo per il nostro papà.

Eppure sarebbero tante le cose da dire.

Per una volta lasciarci andare non guasta.

E ancora meglio, preferendo penna e carta a un WhatsApp.

3. UN DOLCE

Perché non provare a fare un dolce con le nostre mani piuttosto che comprarlo? Online è pieno di ricette, facili o più complesse, per tutti i gusti. Possiamo anche farci aiutare, ma alla fine l’impegno è quello che conta! Per i più esperti si può pensare di creare da soli i bignè di San Giuseppe…

4. UN PACCHETTO DI COUPON CON IL TUO TEMPO

Tra impegni, scuola, lavoro, amici, fidanzati, sport, spesso non riusciamo a dedicare abbastanza spazio ai nostri papà.

Allora diamogli il nostro tempo!

Pennarelli, fantasia et voilà! 5, 10, 15 o più coupon validi per passare il tempo con lui…



5. DECOUPAGE

Alziamo l’asticella del livello di difficoltà. Possiamo seguire qualche tutorial su YouTube e realizzare un lavoretto fatto con le nostre mani, utilizzando il materiale che troviamo in casa. Ad esempio, possiamo realizzare una cornice (mettiamoci dentro una foto con il papà), oppure realizzare un portapenne con i rotoli di carta igienica! Parola d’ordine: libera la creatività!