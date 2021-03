Una docente: “Amavo il mio lavoro ma la Dad non è scuola”

È l’incipit di una lettera scritta da una docente bolognese e pubblicata sulla pagina Facebook del coordinamento bolognese di ‘Priorità alla Scuola’.

“Ma i volti dei ragazzi sono talmente pallidi e spenti, loro stessi, che non sai più se è peggio vedere loro o le sigle che li sostituiscono- scrive la docente nella lettera- AF, E, LB: presenti. L oggi assente. Ci sei anche tu, sullo schermo: ogni giorno più tirata e più vecchia. Eppure era un lavoro che amavi. Ai tuoi studenti vuoi proprio bene. Fra i colleghi, alcuni sono anche amici. Il punto è che non è più il tuo lavoro, i colleghi sono fantasmi vaganti e gli studenti non ci sono più”.

“La Dad non è scuola, è portare avanti una macchina burocratica, coprire un monte ore, dimostrare al mondo esterno che lo stipendio statale è adeguatamente sudato- prosegue la professoressa- La didattica è relazione educativa, scambio, corpi, voci reali. Presenza. Lo affermano i pedagogisti da secoli ma oggi si fa finta di niente, hanno sbagliato tutti, da Socrate in poi. Socrate? Retrograda! Mettiti al passo con i tempi, lo vedi appunto che sei vecchia. Ripeti con me: digitale, meet, gsuite, ambiente virtuale, classroom, drive. Non senti come suonano bene? Che imparano finalmente anche l’inglese. Sì ma non è che io il digitale lo rifiuti, lo usavo anche prima, ma un conto è un supporto, uno strumento in più, che lo usi se e quando ti serve, un conto adesso, che è tutto e il meglio e l’oggi e il domani, e le magnifiche sorti e progressive. Vedi che lo capisci anche tu, l’hai detto adesso, è il futuro! Il progresso, una risorsa che non possiamo sprecare, lo dice anche il ministro”.

“Ma poi, sai cos’è- spiega– c’è che non mi sento molto bene. Non ho più voglia di preparare le lezioni, di insegnare. A metà pomeriggio mi sale una nausea che non ti so dire”. “E poi– aggiunge- non sono solo io, mi pare che stiamo tutti male, anche i ragazzi, i pixel, quando si palesano, non li vedo niente bene. Non seguono, hanno le occhiaie, hanno perso interesse, motivazione. Anche i bravi, sì, no, non solo gli scarsi”.