I Negramaro tornano live ma in streaming, stasera “Primo contatto”

ROMA – I Negramaro torneranno dal vivo ad ottobre ma sono pronti a riempire l’attesa per i concerti. Lo faranno con un live in streaming, anteprima del ‘Contatto tour’ che riporterà i fan nei palazzetti di tutta Italia il prossimo autunno.

Giuliano Sangiorgi e il resto della band si esibiranno stasera alle 21 su LiveNow, in diretta da ‘La lanterna Rome’, speciale location della Capitale dalla quale faranno partire il ‘Primo contatto’, questo il nome dello show voluto fortemente dal gruppo. “Sarà magico- ha anticipato la band- perché saremo insieme per emozionarci, cantare e ballare”.

Come partecipare

I Negramaro avevano dato un assaggio di live streaming all’uscita di “Contatto”, regalando un mini concerto durante il quale i fan hanno avuto la possibilità di interagire rilasciando reazioni. Non è tardi per replicare ed essere in “platea” stasera. I biglietti per partecipare sono ancora disponibili sul sito di LiveNow.