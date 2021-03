VIDEO| Il concerto in streaming dei Negramaro in due minuti

ROMA – “Un contatto etereo” ma pur sempre un contatto, il primo. È quello che hanno regalato i Negramaro nel loro concerto in streaming su LiveNow, la piattaforma che ha ospitato nella serata di ieri “Primo contatto”, l’anteprima del “Contatto Tour” della band in partenza ad ottobre.

Giuliano e il gruppo, dal vivo da La Lanterna Rome nella Capitale, si sono esibiti in una carrellata di pezzi: dalle canzoni di “Contatto”, il loro ultimo disco, a hit come “Via le mani dagli occhi” e “Tra nuvole e lenzuola”. Filo conduttore l’energia pura e la voglia di cantare a squarciagola dopo gli interminabili mesi di stop che ancora stiamo vivendo. Per un’ora Giuliano e l’intero gruppo ci hanno fatto quasi scordare l’impatto di questa pandemia e in tantissimi si sono ritrovati dall’altra parte dello schermo a cantare e ballare con loro. Lo sfondo della Capitale in notturna e deserta ha fatto il resto.

“Torneremo!”

Cosa ci ha lasciato questo concerto? Sicuramente tanta nostalgia degli assembramenti sotto palco e del rumore delle casse che amplificano la voce del performer. “Torneremo, ora dobbiamo solo stare attenti”, dice Giuliano più volte e lo fa in maniera rassicurante. Impossibile non credergli.

Il live streaming non è quello che mai avremmo immaginato prima della pandemia ma ci aiuta a colmare le mancanze. E dopo “Primo Contatto” ne vorremmo ancora.

“Primo Contatto” on demand

Se la serata di ieri non vi è bastata, però, non c’è da preoccuparsi. La performance dei Negramaro, per chi aveva acquistato il biglietto ma anche per chi si è perso lo show, è disponibile su LiveNow ancora fino al 26 marzo. Per chi non l’ha fatto prima, basta registrarsi, acquistare il ticket direttamente sulla piattaforma e godersi lo spettacolo.