Tra 7 giorni dovrebbe arrivare il ciclo ma non accuso nessun sintomo pre..

Buonasera , il 14 febbraio ho avuto un rapporto non protetto..il 24febbraio ho fatto il primo test con risultato negativo.. poi il 26 ho avuto il ciclo durato 6 giorni..il 2 marzo durante il ciclo ho ripetuto un test ancora negativo… e ne ho ripetuto altri due uno il 9 e 17 marzo(quest’ultimo con la prima urina).. sempre negativi.. tra 7 giorni dovrebbe arrivare il ciclo ma non accuso nessun sintomo pre… secondo voi?

Grazie !!!

Fede, 30 anni

Cara Fede,

la numerosità dei test di gravidanza che hai fatto, sempre con esito negativo, e la comparsa del ciclo, durato sei giorni, escludono ogni possibilità di gravidanza. Nonostante il rapporto a rischio, puoi stare assolutamente tranquilla, il concepimento non è avvenuto.

Ora sei in attesa del nuovo ciclo, che puoi aspettare serenamente nonostante non ci siano sintomi premestruali. Lo stress e l’ansia che hai vissuto precedentemente potrebbero aver ritardato l’ovulazione e di conseguenza anche l’arrivo delle mestruazioni potrebbe subire qualche variazione, anche se non è detto.

Per il futuro riteniamo sia molto importante che tu possa consultare il tuo medico di fiducia o il tuo ginecologo per scegliere insieme il metodo contraccettivo più adatto alle tue esigenze; questa decisione è fondamentale per poter vivere una sessualità libera da ansie e timori.

Speriamo di averti tranquillizzato e torna pure a scriverci per qualsiasi altro dubbio o perplessità.

Un caro saluto!

L’equipe degli esperti