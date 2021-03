“Spaghetti Talks” con Briga in diretta streaming il 21 marzo

Domenica 21 marzo va in scena il secondo e ultimo appuntamento di “Spaghetti Talks”, evento in diretta streaming a base di musica, chiacchiere e cucina per avvicinarsi alla ripartenza degli spettacoli con uno spirito diverso.

Tema della serata è il #DIGITAL, alla forte presenza dei telefoni e social nelle nostre vite e di come stanno cambiando i rapporti umani.

Ospite speciale dell’appuntamento: Briga con cui si parlerà del rapporto degli artisti con i social, nuovo sistema fondamentale per la comunicazione, partendo dalla sua esperienza personale. A seguire, il cantante romano porterà i suoi grandi successi in versione acustica.

Oltre alle chiacchiere e alla musica sarà protagonista anche il cibo, grande passione del format di Spaghetti Unplugged.

Saranno infatti Daniele Cortese (autore televisivo, food blogger) e Martino Bellincampi (founder di Pastella) a raccontarci come possiamo relazionarci a questi temi anche in cucina, regalandoci anche uno showcooking e delle ricette concrete da poter realizzare, con un occhio alle materie prime regionali.

A condurre l’incontro, in diretta dall’Officina Pasolini (fuori programmazione): Riccardo Zianna e Andrea Bonucci, speaker di Radio Sonica.

I talk sono realizzati dall’Ass. Zip_Zone di Intersezione Positiva, con il contributo della Regione Lazio.

Appuntamento a partire dalle 21:00 in diretta streaming dalla pagina Facebook di Spaghetti Unplugged e Radio Sonica