La storia di Hektor, il coccodrillo con il pene troppo piccolo per procreare

Non prendiamolo in giro. Il povero Hektor ha già sofferto abbastanza. Tuttavia, non possiamo negare che la strana storia di questo coccodrillo un sorriso te lo strappa.

Hektor è un caimano che vive nel Poznan Zoo, in Polonia. Dal 1973 fa coppia fissa con una “lady-gator”, Luiza, da cui però non è mai riuscito ad avere figli.

Eppure i due sono stati visti accoppiarsi- anche rumorosamente- molte volte.

Quale può essere la spiegazione dell’assenza di prole?

Un team di specialisti ha visitato Hektor nel 2019 scoprendo l’arcano.

Il caimano… diciamo che non è ben dotato.

In poche parole, ha il pene troppo piccolo.



Le uova, infatti, sono state prodotte più volte, ma non è mai riuscito fecondate.

Hektor e Luiza non potranno mai avere figli perché, oltre ad essere anziani, la fecondazione assistita per gli animali è costosa, e si usa per le specie in via d’estinzione. Tuttavia, hanno molto di cui essere felici: sono una delle coppie di caimani più longeve della storia. La loro specie, infatti, non è “monogama” e non si accoppia per la vita. Ma il loro amore, invece, dura da quasi 50 anni!