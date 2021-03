Ho sognato di inviare un messaggio ad un mio amico che non c’è più…

Volevo gentilente chiedervi l’interpretazione di un sogno. Ho sognato di inviare un messaggio whatsapp ad un mio amico che non c’è più ed il messaggio è stato visualizzato e dopo mi è stato anche risposto in modo gradevole, non ricordo però cosa avessi scritto. Mi pare che poi parlando con un altro mio amico del fatto, mi disse che anche a lui gli avevano risposto allo stesso modo, ne deducemmo cmq che era un familiare ad aver risposto, il quale aveva continuato ad usare il cellulare della persona che non c’è più. Ho sognato poi di vedere dei ladri alla casa di fronte la mia scendere da una scala , loro anche vedono me ed io corro nell’altra stanza molto spaventato ad avvertire i miei, intanto i ladri vedendomi ed arrabbiandosi con me, scappano via con la loro auto. Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro una buona giornata.

Anonimo

Cara Anonimo,

di solito il sogno ha una valenza e una sua importanza se interpretato all’interno di un percorso terapeutico, sapendo così poco di te possiamo solo fare una riflessione basandoci sul simbolismo di alcuni elementi presenti e su quanto ci hai detto.

Ad esempio questo amico è andato via a causa del Covid, per una malattia per un incidente? Che rapporto avevi con questo ragazzo?…

L’elemento centrale nella prima fase del sogno sembra essere il bisogno di essere rassicurati, di cercare un contatto amichevole che in qualche modo possa farci sentire una pacca sulla spalle. A questo bisogno si contrappone poi l’ansia, la paura e la minaccia invece dei ladri.

Essere rubati, deprivati di qualcosa di importante, ma allo stesso tempo i ladri possono farci riflettere su quella sensazione di invasione sconosciuta che senza alcun permesso e violando ogni confine mettono sotto sopra tutto ciò che ci appartiene.

Non conosciamo nemmeno la tua età, ma immaginiamo che questo periodo storico non sia proprio facile da affrontare, tra restrizioni, privazioni, disorganizzazione. Il virus se in una fase iniziale aveva portato a riflettere sui valori che la quotidianità frenetica ci aveva un pò sottratto, il persistere di questa situazione invece porta ad una sensazione di non poter più mantenere una progettualità.

In questo sogno sembra esserci la ricerca di un contatto amichevole che va oltre un confine terreno, il bisogno di confrontarsi di essere supportato. Il confronto con il vuoto, con l’assenza dell’altro. Un vuoto che viene sottolineato anche dalla deprivazione dei ladri. Da quella paura che spesso ci immobilizza.

Come stati vivendo tu questo periodo? Come vanno le tue relazioni sociali? C’è qualcosa che ti preoccupa?…

Magari se provi a raccontarci più di te possiamo darti delle indicazioni più precise.

Un caro saluto!