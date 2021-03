Venezia, delfini filmati nelle acque di Canal Grande – VIDEO

Come accaduto lo scorso anno durante il lockdown, con l’Italia divisa in zone rosse e arancioni e la conseguente riduzione di spostamenti degli esseri umani, gli animali tornano a riappropriarsi dei loro spazi, compresi i canali di Venezia.

In un video diventato virale sono stati filmati due delfini nuotare nelle acque del Canal Grande.

La coppia di cetacei è stata vista anche nel canale della Giudecca. Sebbene non così raro l’avvistamento di delfini nelle acque di Venezia, è insolito vederli in zone popolose come il bacino di San Marco.