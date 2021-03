Tg Diregiovani – Edizione del 22 marzo 2021

– 22 MARZO: OGGI È LA GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA

Si celebra oggi 22 marzo la Giornata mondiale dell’acqua. Questa ricorrenza, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992, serve a ricordare agli Stati membri di espletare le raccomandazioni raggiunte con l’Assemblea generale e di promuovere attività concrete all’interno dei loro Paesi. A ricordare questa giornata sono anche diverse organizzazioni non governative, che sfruttano questa ricorrenza per attirare l’attenzione del pubblico sulla questione critica dell’acqua nella nostra era, con un occhio di riguardo all’accesso all’acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici;

– INSTAGRAM AL LAVORO SU UNA NUOVA PIATTAFORMA PER GLI ‘UNDER 13’

Dopo il blocco di Tik Tok per i minori di 13 anni, voluto dal Garante della Privacy, Instagram ha deciso di lanciare una versione ‘under 13’ per gli utenti. L’intento è quello di creare un ambiente protetto e controllato dai genitori. Secondo le prime indiscrezioni trapelate dal portale ‘Buzzfeed news’, ad occuparsi del progetto ancora allo stadio iniziale, sarà Adam Mosseri, capo di Instagram coadiuvato da un team di esperti che ha già lavorato sulla piattaforma di Youtube Kids. L’informazione arriva a pochi giorni dalla stretta della piattaforma sugli under 13, che attraverso avvisi di sicurezza ha ‘messo in guardia’ i ragazzi dalle conversazioni con gli adulti;

– ‘LOKI’, RILASCIATO IL POSTER DELL’ATTESA SERIE MARVEL STUDIOS

Dopo ‘WandaVision’ e ‘The Falcon and The Winter Soldier’, Disney ha rilasciato il poster e la data di uscita di ‘Loki’. La terza serie originale targata Marvel Studios debutterà in esclusiva sulla piattaforma l’11 giugno con un episodio a settimana (per un totale di sei). ‘Loki’ segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, dopo gli eventi di ‘Avengers: Endgame’. Dietro la macchina da presa c’è Kate Herron con Michael Waldron come capo sceneggiatore;

– MANESKIN, OLTRE 60MILA I BIGLIETTI GIÀ VENDUTI PER IL TOUR NEI PALAZZETTI

Partenza eccezionale per il tour dei Maneskin. Sono oltre 60.000 i biglietti già venduti per la tournée di 11 date che vedrà la band per la prima volta sui palchi dei più importanti palazzetti italiani per presentare, il nuovo disco ‘Teatro d’ira – Vol. I’. Dopo la sorprendente vittoria alla 71ma edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Zitti e Buoni’, la band composta da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ha mandato sold out in pochissimo i concerti previsti al Palazzetto dello Sport di Roma (14 e 15 dicembre 2021) e del Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 dicembre), a cui si aggiunge un terzo show al palazzetto di Milano, previsto per il 22 marzo 2022;



– ‘HANAMI’ E PRIMAVERA, IN GIAPPONE ESPLODE LA FIORITURA DEI CILIEGI

Il Giappone dà il benvenuto alla primavera con la splendida fioritura dei fiori di ciliegio.Insieme a samurai, treni proiettile, ninja, sushi e anime, non c’è simbolo più duraturo della cultura nipponica dei ‘sakura’, una varietà di ciliegi la cui fioritura è uno degli eventi più celebrati anche nel resto del mondo. La tradizionale usanza giapponese di godersi questo spettacolare momento si chiama ‘Hanami’ e, come molte parole nipponiche, ha sia una traduzione letterale che una non scritta. Si compone di due caratteri e si traduce in ‘ammirare i fiori’, dove ‘hana’ sta per ‘fiore (i)’ e ‘mi’ per ‘guardare’. È consuetudine per le persone prendere posto sotto gli alberi di ciliegio con stuoie di plastica blu e fare pic nic in compagnia mangiando bento. Quest’anno, tuttavia, a causa della pandemia di Covid-19, le autorità giapponesi hanno sentitamente sconsigliato di radunarsi nei parchi, e alcuni divieti sono stati messi in atto in qualche prefettura del Paese.