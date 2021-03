Billie Eilish torna bionda: la foto è la terza più popolare su Instagram

ROMA – Solo qualche giorno fa Billie Eilish ha stupito i suoi oltre 79 milioni di follower pubblicando un selfie in cui si mostra con un nuovo look. La popstar ha detto addio alla sua capigliatura bicolore per sfoggiare una chioma biondo platino. Lo scatto, che attualmente ha superato i 21 milioni di like, è il terzo con più “mi piace” nella storia di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BILLIE EILISH (@billieeilish)

Le due foto più popolari su IG: una è quella di un uovo

Chi è più popolare di Billie Eilish? Al secondo posto c’è l’ultima foto pubblicata da XXXTentacion prima di morire nel 2018, che si attesta a quasi 24 milioni di like.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MAKE OUT HILL (@xxxtentacion)

Al primo posto l’account @world_record_egg, che nel 2019 ha pubblicato la foto di un nuovo per battere il record stabilito ai tempi da Kylie Jenner. Lo scatto in questione ora è stabile a quasi 55 milioni di like, quello della modella e imprenditrice (la prima foto della figlia Stormi Webster) a 18 milioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eugene | #EggGang (@world_record_egg)