Madame come Beyoncé, il suo album su YouTube in versione visual

ROMA – La voce di Madame sta conquistando le classifiche digitali con il suo album di debutto omonimo, da venerdì scorso su tutte le piattaforme. La rapper di Vicenza è una boccata d’aria fresca nel panorama e si racconta con un disco in cui si mostra senza filtri (ne avevamo parlato QUI).

Un vero e proprio inno alla libertà, che arriva su YouTube in versione visual. Una modalità che piace tanto oltreoceano (Beyoncé insegna!) e che qui in Italia non è di certo all’ordine del giorno.

Madame si distingue anche in questo e colleziona una serie di immagini per raccontare ogni singolo brano del suo primo lavoro di studio, su tutte le piattaforme come ciliegina sulla torta di un’esperienza memorabile al Festival di Sanremo di quest’anno. Di seguito la playlist creata dall’artista, al secolo Francesca Calearo.