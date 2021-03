Cari Esperti, sono un padre dipendente dalla cocaina. Ho intrapreso un percorso terapeutico con il sostegno farmacologico. Vi scrivo per chiedervi se secondo voi questo tipo di predisposizione alle droghe potrebbe essere ereditario. Ho paura che mio figlio possa far uso di sostanze e ritrovarsi nella mia stessa condizione.

Anonimo

Caro Anonimo,

comprendiamo i tuoi timori e le tue preoccupazioni attuali rispetto ad un possibile rischio per tuo figlio; la letteratura in merito, suggerisce che vi sono alcune persone più inclini di altre a sviluppare una dipendenza e che il fattore ereditarietà può essere presente.

Si è stimato che lo sviluppo di una dipendenza alle varie sostanze è rappresentato per il 40-60% da fattori genetici, in particolare modo nelle dipendenze da alcool, tabacco e sostanze. Tuttavia, vi sono tantissimi altri fattori che concorrono allo sviluppo di una dipendenza quali l’ambiente, l’educazione familiare ricevuta, gli eventi personali significativi, il livello di istruzione raggiunto, le caratteristiche del luogo in cui la persona vive e l’influenza degli amici o dei colleghi.

Sicuramente tuo figlio avrà avuto modo di conoscere la tua dipendenza, ma in questo momento gli stai mostrando che da una dipendenza si può uscire, per cui quanto stai facendo può essere altrettanto influente rispetto alle tue condotte precedenti. Nella vita purtroppo possono esserci delle cadute, ma tu stai dimostrando forza e determinazione e questo farà la differenza in te e nel percorso di crescita di tuo figlio.

Speriamo d’esserti stati d’aiuto.