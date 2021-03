Arriva in Italia la poesia illustrata di Mélanie Rutten   

Camelozampa. Roma – Un altro titolo che ha già conquistato i lettori di mezzo mondo arriva finalmente in Italia grazie a Dopo Cina, Corea, Francia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Spagna, Turchia e USA, dall’1 aprile anche le nostre librerie ospiteranno ‘L’ombra di ognuno’. Una storia di formazione raffinata e poetica della pluripremiata autrice e illustratrice belga Mélanie Rutten.

I PROTAGONISTI

Un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo malinconico, un Gatto sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se stesso, un Libro che ha sete di sapere e un’Ombra silenziosa.

Le strade dei sei protagonisti si uniscono in un viaggio verso un vulcano, tra avventure nel bosco e notti stellate, in cui ognuno affronterà assieme agli altri le proprie paure: del buio, della solitudine, della separazione, della morte lontana dei genitori, della crescita.

IL TESTO E LE ILLUSTRAZIONI

Il testo, evocativo e onirico, è accompagnato da magnifiche illustrazioni a inchiostro di china e acquerelli dai colori puri, scintillanti e trasparenti.