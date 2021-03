Tg Diregiovani – Edizione del 23 marzo 2021

– L’ALBUM DI MADAME SU YOUTUBE IN VERSIONE VISUAL

La voce di Madame sta conquistando le classifiche digitali con il suo album di debutto omonimo, da venerdì scorso su tutte le piattaforme. La rapper di Vicenza si racconta con un disco in cui si mostra senza filtri.Un vero e proprio inno alla libertà, che arriva su YouTube in versione visual. Una modalità che piace tanto oltreoceano e che qui in Italia non è di certo all’ordine del giorno. Madame si distingue anche in questo e colleziona una serie di immagini per raccontare ogni singolo brano del suo primo lavoro di studio;

– DOPO 12 ANNI DI LAVORO ARRIVA IL MOSAICO DELLA VIA LATTEA

Due anni, 1.250 ore di esposizione fotografica, per un puzzle di 234 foto. Sono questi i numeri della nuova strabiliante immagine della Via Lattea. Questo incredibile mosaico è stato realizzato da J-P Metsavainio, un astrofotografo finlandese che dal 2009 lavora al progetto. Un quadro eccezionale della nostra galassia, che racchiude circa 20 milioni di stelle visibili. Il lavoro ha richiesto molta pazienza e dedizione. A causa della diversa intensità di luce, alcuni corpi celesti presenti nell’immagine finale hanno richiesto maggiore esposizione della fotocamera;

– BILLIE EILISH TORNA BIONDA: LA FOTO È LA TERZA PIÙ POPOLARE SU INSTAGRAM

Solo qualche giorno fa Billie Eilish ha stupito i suoi oltre 79 milioni di follower pubblicando un selfie in cui si mostrava con un nuovo look. La popstar ha detto addio alla sua capigliatura bicolore per sfoggiare una chioma biondo platino. Lo scatto, che attualmente ha superato i 21 milioni di like, è il terzo con più ‘mi piace’ nella storia di Instagram. A fare meglio dell’interprete di ‘Bad guy’ è stato nel 2019 l’account @world_record_egg, che ha pubblicato la foto di un uovo con l’intento di battere il record stabilito ai tempi da Kylie Jenner con la foto della prima figlia. Lo scatto in questione ora è stabile a quasi 55 milioni di like;

– DORAEMON IN VERSIONE ‘GREEN’ TESTIMONIAL DELLA CAMPAGNA DI UNIQLO

Il marchio globale di abbigliamento giapponese UNIQLO, con sede anche in Italia a Milano, ha annunciato di aver nominato il popolare personaggio manga ‘Doraemon’, per l’occasione reso di colore verde, “ambasciatore” della campagna dell’azienda a favore dell’ambiente. L’iniziativa ha lo scopo di trasmettere nei vari Paesi in cui il marchio è presente il messaggio aziendale di sostenibilità ambientale, riassunto nello slogan ‘Cambiare il futuro attraverso il potere dell’abbigliamento’. “Negli ultimi due decenni Uniqlo ha intrapreso numerose campagne di sensibilizzazione verso i temi ambientali. Riteniamo che l’impatto della pandemia, le trasformazioni sociali e l’evoluzione degli atteggiamenti dei consumatori rendano più importante che mai collaborare con le persone per, guidare un cambiamento sociale positivo”, ha dichiarato l’ideatore della campagna Koji Yanai;

– NASCE A ROMA LA ‘MKERS GAMING HOUSE’

Un punto di riferimento esclusivo per i giocatori professionisti, dove avranno l’opportunità di allenarsi, studiare le migliori strategie per le competizioni più importanti e rilassarsi. L’azienda di eSport Mkers annuncia la nascita della prima ‘Gaming House’ di Roma, collocata in un contesto storico unico nel suo genere, tra i Fori Imperiali, il Colosseo e il Circo Massimo, in una location dal fascino impareggiabile. Oltre che punto di ritrovo, la Gaming House si propone come vero e proprio Media Center, nel quale far nascere contenuti digitali originali sviluppati dai content creator. La tecnologia sarà protagonista indiscussa e gli ospiti della casa potranno godere di esperienze su tutte le piattaforme di gioco di ultima generazione.