Judas and the Black Messiah, il giovane LaKeith Stanfield nel trailer del film

ROMA – L’attesissimo Judas and the Black Messiah si prepara per debuttare in Italia. Il film di Shaka King – all’esordio con un lungometraggio per una major – arriva in esclusiva digitale da venerdì 9 aprile, distribuito da Warner Bros. Pictures, disponibile per l’acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme.

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH, LA STORIA

Ispirato a eventi realmente accaduti, il film racconta dell’informatore dell’FBI William O’Neal (interpretato da LaKeith Stanfield): è infiltrato nel partito delle Black Panther dell’Illinois con l’incarico di tenere d’occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton (interpretato da Daniel Kaluuya). Ladro di professione, O’Neal sembra divertirsi a correre il rischio di manipolare sia i suoi compagni che il suo “supervisore”, l’Agente Speciale Roy Mitchell (interpretato da Jesse Plemons). L’influenza politica di Hampton è in forte ascesa proprio quando incontra e si innamora della sua compagna di rivoluzione Deborah Johnson (interpretata da Dominique Fishback). Nel frattempo, nella mente di O’Neal prende vita un dilemma. Si allineerà alle forze benevole? O contribuirà ad affossare Hampton e Le Pantere con ogni mezzo, come comanda il Direttore dell’FBI J. Edgar Hoover (interpretato da Martin Sheen)?

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH VERSO GLI OSCAR

Judas and the Black Messiah è nominato a 6 premi Oscar nelle categorie Miglior film, Miglior attore non protagonista (Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield), Miglior fotografia (Sean Bobbitt), Miglior canzone originale (Fight For You musica di H.E.R. e Dernst Emilie II, testo di H.E.R. e Tiara Thomas) e Miglior sceneggiatura originale (di Will Berson & Shaka King, soggetto di Will Berson & Shaka King e Kenny Lucas & Keith Lucas). Inoltre, Daniel Kaluuya ha già vinto il Golden Globe 2021 come Miglior attore non protagonista grazie a questo film.

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH, IL TRAILER