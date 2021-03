Non ho mai avuto esperienze sessuali, lei invece sì e questo mi agita…

Ciao sono Elena, ho 15 anni e da un anno ho una relazione con una ragazza. Prima era solo virtuale poi ci siamo conosciute dal vivo ed ora stiamo insieme. Io non ho mai avuto esperienze sessuali in realtà non ho mai avuto una vera e propria storia con nessuno, lei invece sì questo mi fa un po’ paura perché penso sia più esperta di me. Ora infatti vuole fare sesso con me e la cosa mi riempie di ansia, infatti quando mi chiede di vederci a volte la evito ma non riesco a dirle perché. Ho paura che mi lasci perché non faccio sesso con lei. Meno male che siamo in zona rossa almeno ora ho una scusa… cosa posso fare io non ho nessuno con cui parlare di queste cose.

Elena, 15 anni

Cara Elena,

solitamente alla tua età cominciano i primi amori, le prime attrazioni e ci si approccia anche anche alla sessualità. Queste esperienze avvengono poco per volta, quando entrambi i partner della coppia si sentono pronti per un incontro più intimo. L’agitazione sembra essere correlata con il tuo sentirti inesperta e quindi con le fantasie di non sentirti brava o magari anche con il timore di non sentirti pronta per un approccio fisico più completo.

E’ un passo importante e devi viverlo serenamente, rispettando i tuoi tempi. C’è sempre una prima volta e crediamo che la differenza non la faccia l’esperienza ma il sentimento che si prova.

Potrebbe essere importante condividere con lei le tue paure, le ansie, le fantasie. Se tra di voi vi è un sentimento reciproco, sarà possibile rispettare anche il tuo sentire; e quando di sentirai accolta probabilmente la paura farà spazio ad altro come la tranquillità, il desiderio e la voglia di scoprire poco alla volta l’intimità con lei, non sentendoti giudicata.

Se ne dovessi sentire il bisogno potresti provare a rivolgerti allo psicologo dello sportello d’ascolto psicologico, se presente nella tua scuola, ed aprirti così come hai già fatto con noi: parlare delle proprie paure e trovare ascolto e supporto in un adulto di riferimento potrebbe aiutarti ad affrontare e viverti questa storia con maggiore serenità.

Un caro saluto!