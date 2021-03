Tg Diregiovani – Edizione del 24 marzo 2021

– ‘BLOCCO 181’, ANNUNCIATO IL CAST DELLA PRIMA SERIE DI SALMO

Giovani e promettenti attori, affermati professionisti della regia, uno dei fotoreporter più noti e apprezzati al mondo: è così composto il cast tecnico e artistico di ‘Blocco 181’, la nuova produzione Sky Original. Un progetto originale in cui Sky ha voluto il pioniere del rap italiano Salmo, in un ruolo per lui inedito: supervisore e produttore musicale ma anche produttore creativo e attore. La serie è composta da otto episodi e ambientata tra le comunità multietniche della Milano di periferia. Ad interpretare i personaggi principali saranno Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero. Le riprese di Blocco 181 avverranno durante l’estate a Milano;

– LUIS SUÁREZ DONA 500 PALLONI ALLE SQUADRE DI CALCIO GIOVANILI

In occasione del suo 500esimo gol, Luis Suárez ha stretto una partnership con Puma per donare 500 palloni alle squadre di calcio giovanili con sede in ciascuna delle città in cui ha giocato durante la sua carriera. Ogni pallone è accompagnato da un messaggio speciale scritto dalla stella dell’Atlético de Madrid, per ispirare la prossima generazione di talenti. Oltre ai palloni, Luis ha incluso un messaggio speciale per ognuna delle squadre in cui ha militato, ringraziandole per il supporto e l’impatto che hanno avuto su di lui, sia dentro che fuori dal campo. Inoltre, per celebrare l’incredibile risultato del calciatore, Puma ha lanciato ‘500 goal FUTURE Z’, una scarpa da calcio in edizione speciale;



– L’ESPERIENZA DI COLAPESCE E DIMARTINO A SANREMO DIVENTA UN PODCAST

L’esperienza che li ha catapultati in cima a tutte le classifiche diventa un documentario audio. Colapesce e DiMartino hanno fatto tesoro delle giornate a Sanremo, dove sono stati parte del cast del festival con ‘Musica Leggerissima’, e lanciano un podcast di 5 puntate per raccontarle. È disponibile dal 29 marzo su Spotify, Apple Podcast e Spreaker. Ad annunciarlo gli stessi cantautori, che oggi conquistano anche la certificazione di platino per la canzone tormentone, la prima di Sanremo 2021 a raggiungere questo traguardo. Impossibile non averla canticchiata almeno una volta. Le atmosfere Anni 80 e il ritornello accattivante hanno decisamente conquistato tutti facendo balzare il brano alla prima posizione su tutte le piattaforme digitali;

– ‘NOI, I RAGAZZI DELLO ZOO DI BERLINO’: ARRIVA LA SERIE SU AMAZON PRIME VIDEO

Dopo il lancio in Germania, Austria e Svizzera arriva in Italia il 7 maggio su Prime Video ‘Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino’. La serie tedesca Amazon Original in 8 episodi racconta la storia di Christiane F. e il suo famigerato gruppo del Bahnhof Zoo in una moderna reinterpretazione del best seller internazionale. ‘Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino’ segue la storia di sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda. I ragazzi si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e tentazioni finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso;

– A OTTOBRE TORNANO I FIA MOTORSPORT GAMES

Dopo il grande successo di Roma nel 2019 ritornano i FIA Motorsport Games. I ‘Giochi Olimpici’ del Motorsport questa volta si terranno a Marsiglia, in Francia, dal 29 al 31 ottobre 2021. Dopo essere stata posticipata l’edizione del 2020, causa Covid-19, ritorna la competizione imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport, con grandi novita’, nuove sfide e un programma totalmente rinnovato. Nella prima edizione, tenutasi a Vallelunga, le discipline in programma erano 6 mentre per questa seconda sono salite a 18. Tra le discipline in gara: Auto slalom, Cross car Jr e Drifting.