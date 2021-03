Alce affettuoso dà un bacio a un cucciolo: il VIDEO tenerissimo

Un alce e un cagnolino sono stati protagonisti di un video dolcissimo, diventato virale sul web.

A causa della tempesta invernale Xylia che si è abbattuta in Colorado, USA, numerosi animali hanno lasciato la loro “safe zone” per recarsi in aree abitate in cerca di cibo.

Tra questi anche un branco di alci selvatiche, che ha raggiunto un pascolo di una fattoria nei pressi della città di Loveland.

Un giovane esemplare ha lasciato il suo gruppo, incuriosito dalla presenza di un cucciolo, un cane da montagna dei Pirenei di nome Winston, che si avvicinava dall’altra parte della recinzione. L’alce si è quindi sporto per annusarlo e dargli un bacio. Dopo un po’ di incertezza, il cane ha ricambiato l’affetto, interagendo con il curioso cervide.