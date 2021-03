Fortnite x Rocket League, torna l’evento Lama-Rama

Termina la Stagione 2 di Rocket League e, per l’occasione, arriva il nuovo evento crossover con Fortnite “Lama-Rama”.

Le missioni inizieranno a partire da oggi, 25 marzo, alle 17.00, per concludersi il 9 aprile alle 22:00. Completando tutte le sfide in Rocket League, si avrà la possibilità di ottenere ricompense anche per Fortnite.

Inoltre, a partire dal 26 marzo, alle 01:00 ora italiana, la nuova emote mobile Minibolide sarà disponibile nel Negozio oggetti di Fortnite.

Le sfide Lama-Rama

Sfida 1: BeYonder

Descrizione: gioca tre partite online

Ricompensa Fortnite: spray Sfera da battaglia

Ricompensa Rocket League: punta – DJ Yonder

Sfida 2: Più Campana lama

Descrizione: ottieni 500 punti totali in partite online

Ricompensa Fortnite: schermata di caricamento Lama-Rama

Ricompensa Rocket League: inno giocatore – Campana lama

Sfida 3: Over Yonder

Descrizione: effettua cinque gol, assist o parate in partite online

Ricompensa Fortnite: brano per lobby Tutti in pista!

Ricompensa Rocket League: decalcomania Bolide – DJ Yonder

Sfida 4: Ombrello reale

Descrizione: esegui cinque spazzate e palle al centro in partite online

Ricompensa Fortnite: copertura Zoom in corso

Ricompensa Rocket League: ruote – Ombrello reale

Sfida 5: Extra-ordinario

Descrizione: gioca una partita online in una qualsiasi playlist delle Modalità Extra

Ricompensa Fortnite: dorso decorativo Turbosfera!

Ricompensa Rocket League: titolo giocatore – Extra-ordinario

Sfida 6: Vincere è tutto (solo ricompensa Rocket League)

Descrizione: vinci 10 partite online (ripetibile)

Ricompensa Rocket League: 20.000 PE