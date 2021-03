VIDEO| Chiara Ferragni e Fedez tornano a casa: la reazione di Leone

ROMA – Chiara Ferragni e Fedez tornano a casa, invasa da palloncini rosa con il nome “Vittoria”, insieme alla loro secondogenita. Il 23 marzo l’imprenditrice digitale ha partorito alla 39esima settimana alla clinica Mangiagalli di Milano. Parto naturale senza induzione, come ha dichiarato la “Ferri Nazionale”.

Ora la coppia è tornata a City Life per un nuovo inizio insieme a “Baby V.” e a Leone, che è stato felicissimo di riabbracciare mamma e papà e di conoscere la sorellina. Per la new entry in casa Ferragnez “Lello” ha realizzato un dolcissimo disegno per Vittoria, che a sua volta ha regalato al fratellino un peluche di Sonic, il celebre riccio blu protagonista della serie videoludica nipponica.