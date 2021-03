Wwf. 'Earth Hour', sabato luci spente in favore del clima

ROMA – Con lo slogan ‘Speak Up For Nature’, torna sabato 27 marzo la 13esima edizione dell’ ‘Earth Hour’, l’evento globale per il clima targato Wwf che e invita tutti i cittadini del mondo spegnere le luci per un’ora, dalle 20 e 30, e a dare voce alla natura. Oltre alle luci di tantissime abitazioni, anche tanti spazi pubblici e i più grandi monumenti di tutti i Paesi del mondo prenderanno parte a quest’ora di buio dal grande valore simbolico. Quest’anno al fianco del WWF per l’Ora della Terra ci sono anche tanti volti noti della musica, dello spettacolo e dei social.

Sui social Wwf i consigli di sostenibilità dei green influencer

La pagina wwf.it/ecotips fino a sabato sarà approdo di tutti i consigli di sostenibilità, promossi anche alcuni dei top green influencer italiani sui propri canali social. Luca Talotta, green influencer per la mobilità sostenibile, consiglierà alcune alternative sostenibili alle auto per spostarsi in citta; Camilla Mendini, designer di moda sostenibile, ci darà alcuni consigli pratici per rendere più sostenibili i nostri armadi; Lisa Casali, storica testimonial dell’organizzazione, ci racconterà come cucinare sostenibilmente; Tessa Gelisio, influencer green per il lifestyle, ci racconterà alcuni trucchetti per ridurre la plastica nelle nostre case, e infine, Lucia Valentina Nonna, creatrice del blog ‘A Sustainable Home’, ci darà suggerimenti utili per imparare a abitare green. In questi stessi giorni i social di WWF stanno raccontando anche le storie degli Earth Heroes, cittadini che da ogni parte del mondo hanno saputo fare piccole scelte straordinarie di tutela della natura.

Per l’Earth Hour le performance di Francesca Michielin e Eugenio in Via di Gioia

Durante la giornata di sabato 27 marzo su tutti i canali web e social del WWF Italia si potranno seguire gli spegnimenti dai luoghi simbolo nel mondo grazie a foto e i video gli hashtag #EarthHour #Connect2Earth. Ma l’evento entrerà nel vivo intorno alle 19 e 30. A preannunciare l’Ora della Terra in Italia sarà, infatti, la bravissima cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin, che dedicherà alcuni dei suoi brani proprio all’evento, mostrando la sua vicinanza alle tematiche ambientali.