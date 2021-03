Generazione Do, giovani talenti del cinema italiano si raccontano tra passato e futuro

ROMA – La talents agency DO Consulting & Production insieme al sito Mymovies.it, danno vita ad una nuova collaborazione che punta a mettere in luce i giovani attori e attrici under 30 dell’agenzia guidata dal manager degli artisti Daniele Orazi, che da anni costruisce il loro percorso artistico, promuovendo e tutelando la loro carriera.

Ogni settimana il pubblico avrà l’opportunità di scoprire il lavoro di queste giovani promesse con uno sguardo sui traguardi che hanno raggiunto fino ad oggi, e una prospettiva su ciò che li aspetta nei prossimi mesi.

I giovani verranno presentati dal team di Mymovies.it sui canali social dell’agenzia, attraverso il racconto dei loro idoli di riferimento che più li hanno ispirati e accompagnati, grazie anche al ricordo di film e interpretazioni celebri, straordinarie e senza tempo, che sono da sempre nell’immaginario collettivo.

