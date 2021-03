La ministra Dadone incontra su Twitch il Pro player POW3R

ROMA – Continuano gli appuntamenti della ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, sulla piattaforma di streaming Twitch, molto diffusa tra i giovani. Domenica alle ore 15 è previsto l’incontro con POW3R (Giorgio Calandrelli), Pro player e Frontman per Fnatic con oltre 1,5 mln di follower, per parlare di nuove professioni, di e-sport e pro-player.

Grazie alle dirette con alcuni degli streamer e pro-player più noti ai ragazzi, la ministra sta creando un nuovo canale di comunicazione tra giovani e istituzioni, coinvolgendoli e confrontandosi direttamento con loro attraverso le domande fatte in diretta.

Durante gli appuntamenti, particolare attenzione è data al tema della formazione, delle competenze STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e delle nuove professioni. Temi centrali, insieme a transizione ecologica e digitale, per la Next Generation. Le opportunità ma anche le aspirazioni professionali dei giovani d’oggi, sono molto più dinamiche di un tempo e servono nuovi modelli formativi e nuove forme di orientamento affinché i ragazzi possano trovarsi pronti per le professioni del futuro.

Per seguire la diretta è necessario collegarsi al link: https://www.twitch.tv/fabianadadone.