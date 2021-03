the_date('c');?>

Mi chiamo Lucia e ho 16 anni allora il mio ragazzo mi ha masturbata ma posso rimanere incinta perché il ciclo mi doveva venire il 26 però ancora non mi torna un giorno in ritardo oggi Però qualche volta ho dolori hai bassi tipo dolori mestruali. Ora mi sono presa anche il bentelan ma secondo lei mi torna.

Lucia, 16 anni

Cara Lucia,

un concepimento è possibile solo a seguito di un rapporto sessuale completo (eiaculazione interna alla vagina), nel periodo fertile della donna. La masturbazione non è una pratica pericolosa che può metterti a rischio gravidanza. I ritardi del ciclo possono esser dovuti a molti fattori come lo stress, gli sbalzi ormonali, l’ansia, cambiamenti nella abitudini quotidiane, ecc. Come mai hai deciso di prendere il bentelan? E’ un cortisonico importante che andrebbe preso solo su indicazione medica. Se hai dolori mestruali puoi chiedere al tuo medico di fiducia quale farmaco potresti assumere per avere sollievo. Ad ogni modo, rispetto al ciclo puoi stare tranquilla, attendilo serenamente.

Speriamo di averti aiutato e ti invitiamo a scriverci nuovamente per qualsiasi altro dubbio o perplessità.

Un caro saluto!

L’equipe degli esperti