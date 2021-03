Barcellona concerto 5mila persone: prova riuscita per ritorno a normalità

ROMA – Prove di normalità sabato a Barcellona dove si è tenuto il primo live con 5mila persone. Tutte indossavano la mascherina ma il distanziamento non era richiesto . Un’immagine a cui da un anno a questa parte non eravamo più abituati e che a vederla riaccende la speranza di una quotidianità in cui la parola Covid appare solo come un brutto ricordo.

Ovviamente tutte le precauzioni del caso sono state prese: i partecipanti al concerto sono stati sottoposti ai test antigenici prima di entrare e un team medico, secondo quanto riportato da La Vanguardia, ha monitorato tutta l’operazione. Un sistema che a Barcellona ha funzionato e che potrebbere fare da apripista al ritorno dei concerti.

A salire sul palco al Palau de Sant Jordi è stato il gruppo rock spagnolo ‘Love of Lesbian’ che ha affidato ai social l’emozione per la serata storica: “Bona nit Barcelona!! Es difícil contener la emoción hoy!” è il messaggio scritto su Twitter mentre su Instagram il video vale più di mille parole: