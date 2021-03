the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione del 29 marzo 2021

– OPRAH WINFREY INTERVISTA LA POETESSA AMANDA GORMAN

Dopo aver scandagliato la vita di Harry e Meghan, la regina del talk Oprah Winfrey ospita Amanda Gorman, la giovane poetessa protagonista nell’Inauguration Day di Joe Biden lo scorso gennaio. Ventitrè anni appena, attivista e ormai icona per le nuove generazioni, Amanda si unirà così al salotto di ‘The Oprah Conversations’. Racconterà i retroscena dietro il poema scritto per il presidente degli Stati Uniti e recitato nel giorno dell’inaugurazione ma non solo. Sullo schermo quarantadue minuti in tutto da seguire in esclusiva dall’8 aprile su Apple Tv+;

– NEL VIDEO ‘OLTRE IL BUIO’, LE TESTIMONIANZE DI CHI HA SCELTO DI COMBATTERE

Sei storie diverse che offrono uno spaccato su quello che è la dipendenza e la forza necessaria che serve per sconfiggerla. Sei i protagonisti: quattro ragazzi, Alessandro, Eliseo, Luigi e Valerio, e due ragazze, Eleonora e Caterina che dalla comunità di San Patrignano lanciano il loro messaggio per combattere contro la droga. Le loro voci sono raccolte nel video “Oltre il buio, le testimonianze di chi ha scelto di combattere” dell’agenzia di stampa Dire;

– RANDOM: È ATTIVO IL PRESAVE DI ‘NUVOLE’

Esce venerdì 2 aprile ‘Nuvole’, il primo disco full lenght di Random. Il lavoro, che arriva dopo l’EP ‘Montagne russe’, è disponibile in presave. Il cantautore, al secolo Emanuele Caso, torna con un disco di crescita in cui racconta paure, insicurezze e ferite spronando chi ascolta a inseguire i propri sogni che spesso, per timore, vengono lasciati in sospeso. Prodotto quasi interamente da Zenit, “Nuvole” si muove al ritmo delle emozioni cantate da Random e, traccia per traccia, compone un album fatto da brani diversi ma uniti da un unico fil rouge di mood e sonorità. All’interno dell’album sarà presente anche ‘Torno A Te’, il brano che ha presentato al 71° Festival di Sanremo;

– LA MUSICA DI DARDUST DIVENTA UN FILM ANIMATO, ‘S.A.D THE MOVIE’

La musica di Dardust si scontra con il mondo della cinematografia e dà vita a ‘S.A.D The Movie’, un vero e proprio film. Un cortometraggio animato diretto dal regista animatore brasiliano Guilherme Gehr e distribuito da Red Couch Picture. Dardust, al secolo Dario Faini, si butta in un’avventura senza dialoghi per lasciar parlare la sua musica, quella degli ultimi cinque anni. In chiusura, nei titoli di coda, ‘Outside’, il nuovo brano che circolarmente chiude il progetto lasciando spazio a un nuovo inizio. I tre capitoli in cui la storia è divisa- ‘Ecstasy’, ‘Fear’, ‘Sublime’ – riprendono i titoli dei tre tra i brani più evocativi di Dardust contenuti in ‘S.A.D Storm and Drugs’ . Il cortometraggio approderà nei più prestigiosi festival internazionali;

– I LADRI ATTACCANO L’IMPERO DI BEYONCÉ, FURTO DA UN MILIONE DI DOLLARI

Abiti e borse costose e oggetti di vario tipo per un bottino totale di un milione di dollari. Si attesta a tanto l’ammontare della refurtiva sottratta nel fine settimana a Beyoncé. Un gruppo di criminali si sarebbe introdotto nei tre depositi affidati dalla cantante a Los Angeles dalla sua ‘Parkwood Entertainment’, la casa di produzione da lei fondata, facendo razzia di tutto quello che si trovava al loro interno. Si tratta di magazzini dove la popstar conserva buona parte dei suoi averi e quelli del marito Jay-Z. La polizia locale, al momento, non è riuscita a risalire all’identità dei malfattori ma si suppone siano gli stessi che recentemente si sono introdotti anche nei depositi di Miley Cyrus.