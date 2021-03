Genitori VS Influencer, l’esordio di Giulia De Lellis che non ti aspetteresti mai

ROMA – Da evitare per i genitori, da prendere come esempio per i figli. Due ‘fazioni’ che si scontrano sul terreno dei social e degli influencer. Un mondo quello delle star del web al centro di Genitori vs Influencer, scritto a quattro mani da Fabio Bonifacci e Michela Andreozzi, che lo ha anche diretto.

Dal 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW, il film indaga con umorismo anche il rapporto padre-figlia, scontro e incontro tra i boomer e la Generazione Z, dipendenza dai social network e la paranoia per la perdita dei follow, revenge porn, shitstorm (ovvero ‘pioggia’ di critiche feroci nei confronti di una persona che possono portare ad una repentina perdita di follower), crescita personale e superamento dei pregiudizi.

“Ho sempre raccontato le donne e le madri. Questo, invece, è un film è dedicato ai padri per raccontare quel passaggio meraviglioso e terribile in adolescenza durante cui si rompe questo cordone ombelicale”, ha raccontato Andreozzi, in occasione di un incontro stampa virtuale. “Questo cordone, ai miei tempi, si rompeva per le fughe in motorino, per il sesso, per le notti in discoteca. Ora il terreno di scontro tra i giovani e i genitori sono i social media. I nuovi mezzi di comunicazione – ha continuato – rappresentano la piazza e/o il muretto che si frequentavano una volta”.

GENITORI VS INFLUENCER, LA STORIA

Il film Sky Original racconta di Paolo (interpretato da Fabio Volo): un professore di filosofia, vedovo, che ha cresciuto da solo sua figlia Simone, si pronuncia alla francese, (interpretata da Ginevra Francesconi), con la quale ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene ‘rapita’ dallo smartphone, tanto che matura l’idea di voler diventare influencer – come il suo idolo Ele-O-Nora (interpretata da Giulia De Lellis) – categoria che Paolo detesta e che reputa “fuffa immischiata con niente” e “il prodotto peggiore di un’epoca che sta andando alla deriva”. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata, però, lo travolge trasformandolo suo malgrado in un influencer. Questa ‘nuova vita’ gli fa scoprire anche il lato positivo dei social che, se maneggiati con cura, possono regalare una possibilità non solo professionale. Un modo per Paolo e per tutti i genitori di accorciare le distanze tra adulti e adolescenti.

GENITORI VS INFLUCENCER, FABIO VOLO: “BOOMER E GENERAZIONE Z SI SCONTRANO E POI SI INCONTRANO”