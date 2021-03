Pesce d’aprile su Pokémon GO con l’evento “Pokémon dispettosi”

Il giorno degli scherzi sta arrivando e, per l’occasione, su Pokémon GO torna l’evento Pokémon dispettosi.

Per tutta la giornata di giovedì 1° aprile, questi Pokémon appariranno più spesso allo stato selvatico… e dietro qualcuno potrebbe nascondersi anche Ditto.

Evento Pokémon dispettosi: tutte le info