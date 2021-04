Droghe e giovani: parla l’esperto

A raccontarlo ai microfoni della Diregiovani è Roberto Cafiso, direttore del dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Siracusa.

Lo psicologo siciliano sottolinea come ad essere molto gettonate tra i giovani sono le droghe sintetiche, acquistate a scuola, nelle discoteche, nei luoghi di ritrovo e spesso tramite internet. Sono prodotti nuovi di cui non sempre si conoscono la composizione chimica e l’azione a breve ed a lungo termine con le conseguenti difficoltà diagnostiche e terapeutiche:

“Sono un rompicapo per i medici, ci sono casi in cui non si sa che cosa somministrare ad un soggetto in condizione dissociativa o con una crisi psicomotoria in atto”. “C’è un ritorno dell’eroina- afferma il dottor Cafiso– ma viene utilizzata per calmierare l’effetto delle droghe eccitanti. La cannabis è diventata una sostanza madre, utilizzata da sola o in associazione con altre sostanze. La dipendenza dalla cannabis è sottile, non si avverte, ma nessuno riesce a smettere in modo definitivo, se non per pochissimo tempo”.