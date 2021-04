Oggi è Pesce d’aprile! Ecco 5 scherzi divertenti da fare agli amici

Pronti per una giornata di scherzi tremendi?

Oggi è Pesce d’aprile, ricorrenza imperdibile per tutti i burloni del mondo!

Anche se in questo periodo i contatti umani sono limitati, esistono tanti modi fantasiosi per mantenere salda la tradizione del primo aprile.

Ecco 5 scherzi divertenti da fare ad amici e famiglia!



Testa in bottiglia

Far prendere uno spavento e guardare la reazione del malcapitato è una delle soddisfazioni migliori per chi cerca lo scherzo perfetto.

Un’idea può essere la “testa in bottiglia”, facile e veloce.

Premi la facci contro un vetro e scatta una foto del tuo viso “deformato”. Stampala e se puoi plastificala. In alternativa, puoi usare lo scotch trasparente per renderla impermeabile. Posiziona la tua opera d’arte all’interno di un barattolo, e riempilo d’acqua. Ancora meglio se utilizzi bevande colorate, come tè freddi. Chiudi il barattolo, metti il tuo capolavoro in frigo in bella vista e aspetta che qualche malcapitato lo apra.

Se hai difficoltà a fare la foto, a questo link troverai un download l’immagine di un volto umano fatta ad hoc per questo scherzo.

Il rotolo di cacca

Altro scherzo adatto a tutti, facile e veloce. Prendi il cono di cartone di un rotolo di carta igienica finito e bagnalo con l’acqua. Sfilettalo e metti in pano tutti i pezzi, chiudendo forte il pugno. Quando aprirai la mano ti sembrerà di avere sul palmo un pezzo di cacca. Per rendere il tutto più credibile puoi anche pitturarlo di marrone.

A questo punto puoi mettere la tua opera d’arte dove più ti aggrada.

Carta igienica infernale

Andare al bagno e scoprire solo alla fine che la carta igienica è finita. Un incubo. Ma anche troppi rotoli possono diventare un problema. Prendi spunto da questo divertente scherzo: crea una torre impossibile di rotoli e lascia che il malcapitato se la sbrighi da solo…

Post-it

Puoi utilizzare i post-it per creare uno scherzo molto fastidioso. Ad esempio ricoprendoci l’auto di un amico o di un familiare. Sicuramente da far saltare i nervi!

Oreo al dentifricio

Un evergreen degli scherzi, ma sempre gradito. Svuota il ripieno degli Oreo (magari anche a cucchiaiate) e al suo posto spalma del dentifricio, più inodore possibile.

Offri un biscotto alla tua vittima e goditi la reazione.