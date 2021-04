the_date('c');?>

Che differenza c’è tra la pillola e quella del giorno dopo?…

Buonasera potrei avere informazioni su come funziona la pillola

del giorno dopo? È un metodo contraccettivo sicuro? Che differenza c’è

rispetto alla pillola anticoncezionale?

Grazie per il vostro aiuto.

Francesca, 13anni

Cara Anonima,

proviamo a darti qualche informazione in più. Per quanto riguarda la pillola del giorno dopo si tratta di un farmaco a tutti gli effetti. Funziona spostando l’ovulazione e quindi impedendo la fecondazione. La pillola del giorno dopo non è un metodo contraccettivo e non deve essere utilizzata come mezzo di contraccezione abituale, ma solo nei casi di reale necessità ed emergenza.

Naturalmente come avviene per qualsiasi altro farmaco anche in seguito all’assunzione della pillola del giorno dopo potrebbero presentarsi alcuni effetti indesiderati che possono variare da persona a persona, tra cui: nausea, dolore al basso ventre, spotting, mal di testa.

La pillola anticoncezionale è invece un metodo contraccettivo ormonale. Agisce inibendo temporaneamente l’ovulazione e quindi impedisce la possibilità di fecondazione.

E’ di facile assunzione: se ne prende una al dì, all’incirca alla stessa ora, per 21 o 28 giorni in base al tipo di pillola, in alcuni giorni si presenteranno le mestruazioni. L’assunzione del primo blister va effettuata all’inizio del ciclo. I vantaggi sono molti: ha un’efficacia contraccettiva elevatissima, è facile da prendere e, cosa più importante, non influisce affatto sul rapporto sessuale.

Bisogna sempre tenere presente che la pillola non protegge dall’esposizione alle malattie sessualmente trasmissibili per cui l’unico contraccettivo efficace è il preservativo.

Per un uso appropriato della pillola, è bene sempre consultare un ginecologo, solo attraverso un esame accurato e analisi specifiche, ci si può accertare di essere idonei alla somministrazione e si può individuare il tipo di pillola più adatto alle proprie caratteristiche ed esigenze, riducendo così anche i possibili effetti collaterali. Se vuoi approfondire l’argomento potresti anche rivolgerti presso un consultorio, se presente nella tua zona, in cui puoi avere tutte le informazioni sui contraccettivi.

Un caro saluto