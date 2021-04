Il VIDEO dell’orca che salta fuori dall’acqua e sfiora una barca

Il video di un’orca che salta fuori dall’acqua e sfiora una barca di turisti sta facendo il giro del mondo.

Il temibile predatore è stato immortalato nelle acque dell’Isla Tenglo, nel Cile meridionale.



Il breaching

Come i delfini, anche le orche possono fare spettacolari evoluzioni fuori dall’acqua, un comportamento noto come breaching.

Il motivo non è del tutto chiaro. Tra le spiegazione più plausibili, potrebbe trattarsi di un rituale di corteggiamento, un modo per eliminare eventuali parassiti o per riunire i pesci per la caccia. Oppure, semplice divertimento.

Comportamento tipico dei cetacei, il breaching è stato osservato anche in tre specie di squali, il mako, lo squalo pinna nera del reef e il grande squalo bianco.