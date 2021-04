Gatto ninja fa un’imboscata all’amico felino: lo scherzo tutto da ridere – VIDEO

Anche i gatti sanno essere impareggiabili burloni!

Come il micio protagonista di un video esilarante, ideale per farsi due risate nel giorno del pesce d’aprile!

In questo filmato, un gatto ha deciso di fare uno “scherzo” al suo amico felino.

Nascosto in una credenza come un ninja, il simpatico burlone ha dato una improvvisa zampata al malcapitato, che colto alla sprovvista è sobbalzato per lo spavento!