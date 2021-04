ANTICIPAZIONI| Speravo de mori’ prima, il vero Totti nell’atteso finale di stagione

ROMA – Lacrime, malinconia, ‘nostalgia canaglia’, emozioni e un amore comune: quello per Francesco Totti.

Le potentissime immagini di un pomeriggio indimenticabile, quel 28 maggio 2017 in cui Totti ha smesso definitivamente col calcio giocato, saranno al centro del gran finale di Speravo de mori’ prima – La serie su Francesco Totti, in onda venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su NOW dalle 21.15.

E accanto alle ormai storiche immagini di repertorio – con l’Olimpico pieno in ogni ordine di posto, una vittoria che vale alla Roma l’ingresso in Champions, spettacolari coreografie e le lacrime di un’intera città accorsa a celebrare l’ultimo dei suoi re – nella serie farà il suo ingresso il Capitano in persona: in una fra le più emozionanti delle sequenze finali, infatti, il vero Francesco Totti darà il cambio a Pietro Castellitto vestendo per un’ultima volta la maglia numero 10 che Pietro ha indossato per tutti i sei episodi della serie Sky Original diretta da Luca Ribuoli.