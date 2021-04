the_date('c');?>

Tg Diregiovani – Edizione dell’1 aprile 2021

– “IL DDL ZAN È UNA PRIORITÀ”, FEDEZ SI SCAGLIA CONTRO LA LEGA E SIMONE PILLON

Dopo il duro sfogo di Elodie contro l’ostruzionismo della Lega all’esame del ddl Zan al Senato, è Fedez a prendere la parola sull’argomento che sta infiammando le platee social e non solo. In alcune stories su Instagram, il rapper si è scagliato, contro il senatore del Carroccio Simone Pillon, uno dei primi a confermare la contrarietà del partito al passaggio in Senato del ddl. “Le dico una cosa da padre” ha detto il rapper. “Ho un bambino di 3 anni che gioca con le bambole e questa cosa non desta alcun tipo di turbamento in me. La cosa che mi destabilizzerebbe di più è sapere che vive in uno Stato che non tutela il suo sacrosanto diritto di esprimersi in piena libertà, cercando di arginare le dinamiche discriminatorie e violente che spesso si verificano. Questa è una priorità!”,ha concluso Fedez;

– DIPENDENZE, QUALI SONO QUELLE PIÙ DIFFUSE TRA I GIOVANI

Alla parola dipendenza la maggior parte delle persone tende ad associare spesso la droga. Ma non è così. Sono diverse le cose che possono creare dipendenza anche tra i giovani. Per questo abbiamo chiesto a ragazzi e ragazze di raccontarci cosa ne pensano;



– IL PESCE D’APRILE DI VOLKSWAGEN FINISCE IN DISASTRO

Ci sono scherzi che riescono bene e scherzi che non riescono come quello fatto da ‘Volkswagen of America’ per il 1° aprile. Tutto ha avuto inizio qualche giorno fa, quando ‘ fingendo l’errore’ l’azienda ha pubblicato sul suo sito web un comunicato stampa che rivelava un nome completamente nuovo per la sezione americana di Volkswagen, progettato per promuovere il suo passaggio ai veicoli elettrici. Il marchio, quindi, sarebbe diventato ufficialmente ‘Voltswagen’. Poteva finire così, come uno scherzo non riuscito. Ma c’è un’aggravante. Testate importanti come Usa Today e il Washington Post avevano riportato la notizia come vera dopo diverse rassicurazioni proprio dalla Volkswagen. Un pesce d’aprile fallito in pieno, per cui ora Volkswagen si è inimicata la maggior parte della stampa americana;

– FAN MARVEL GUARDA AVENGERS: ENDGAME 191 VOLTE: È RECORD

Non serve essere un supereroe per entrare nel Guinness dei Primati. Lo dimostra Ramiro Agustin Alanis, fan della Marvel, che ha infranto ogni record ‘cinematografico’ guardando per 191 volte in 90 giorni ‘Avengers: Endgame’. Il ragazzo, personal trainer della Florida, ha trascorso oltre 570 ore (quasi 24 giorni!) dentro ai cinema guardando il cinecomic, aggiudicandosi il titolo per il più alto numero di visioni dello stesso film. Precedentemente il record era detenuto dallo YouTuber ‘NemRaps’, che aveva guardato 103 volte la pellicola ‘Avengers: Infinity War’;

– PESCE D’APRILE: SU POKÉMON GO AL VIA L’EVENTO ‘POKÉMON DISPETTOSI’

Il giorno degli scherzi è arrivato e per l’occasione, su Pokémon GO torna l’evento ‘Pokémon dispettosi’. Per tutta la giornata di oggi questi Pokémon appariranno più spesso allo stato selvatico e dietro qualcuno potrebbe nascondersi anche Ditto. Tra le novità dell’1 aprile rientra anche la ricerca a tempo del Team GO Rocket che sarà disponibile fino alle 23:59 di giovedì 8 aprile. Completandola sarà possibile ottenere il super radar Rocket e altre ricompense. Inoltre, i tempi per lo scambio nella Lega Lotte GO verranno dimezzati e scattando delle foto, si riceverà una sorpresa.